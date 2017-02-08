Гострудинспекция Башкирии помогла получить зарплату 18 тысячам граждан

Так, по озвученным на пресс-конференции данным, в 2016 году инспекторы помогли защитить права более чем 18 тысяч работников, после их вмешательства было выплачено задержанных зарплат на 527 миллионов рублей. При этом на работодателей было наложено штрафов на сумму более 90 миллионов. На первое января в республике имеют задолженности по зарплате 17 государственных унитарных предприятий, общая сумма задолженности - около ста миллионов рублей.