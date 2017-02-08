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Гострудинспекция Башкирии помогла получить зарплату 18 тысячам граждан

8 февраля 2017, 11:39
После вмешательства инспекции по труду удалось добиться выплаты 527 миллионов рублей задержанной зарплаты.

Руководитель государственной инспекции по труду в Республике Башкортостан Татьяна Астрелина сегодня отчиталась о результатах работы ведомства в 2016 году.

Так, по озвученным на пресс-конференции данным, в 2016 году инспекторы помогли защитить права более чем 18 тысяч работников, после их вмешательства было выплачено задержанных зарплат на 527 миллионов рублей. При этом на работодателей было наложено штрафов на сумму более 90 миллионов. На первое января в республике имеют задолженности по зарплате 17 государственных унитарных предприятий, общая сумма задолженности - около ста миллионов рублей.

- Штат инспекции в регионе всего 30 человек, но, несмотря на это, мы за год смогли провести более двух тысяч проверок и выявили около семи тысяч нарушений, - рассказала Татьяна Астрелина.

По словам Астрелиной, чаще всего Трудовой кодекс нарушают малые и средние предприятия: обрабатывающие, торговля, сельхозпредприятия.
Что касается травматизма, то часто руководители пытаются скрыть несчастные случаи, за год выявили 53 таких попытки, шесть из них - смертельные случаи.

- Мы плотно сотрудничаем с медицинскими учреждениями, с правоохранительными органами, от них поступает очень много сообщений о травмах, характерных для производства, - уточнила Астрелина.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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