Пять историй про первого президента Башкирии

- Меня всегда поражала работоспособность Муртазы Губайдулловича. В день на машинах мы могли наездить по 1500-2000 км по районам. И не стоит забывать, что на каждой точке ему приходилось решать какие-то проблемы, разбираться с текущими вопросами, - делится своими воспоминаниями журналист Азат Гиззатуллин, который долгие работал на республиканском телевидении и радио и освещал поездки Рахимова по Башкирии и за ее пределами. – Еще одна черта, которая удивляла в первом президенте республики – это его умение запоминать людей. Помню приезжаем в одну из деревень Татышлинского района, и там ему на встрече задает вопрос один из деревенских аксакалов. Муртаза Губайдуллович обращается к нему по имени-отчеству, выясняется, что лет пять назад Рахимов был в этой деревне, общался с жителями и помнит их по именам. При этом таких примеров было предостаточно.