В Башкирии выявлено более 200 случаев незаконной добычи полезных ископаемых

- Установленные КоАП РФ административные штрафы за незаконную добычу ОПИ являются достаточно серьезными, на юридических лиц варьируются от 800 тысяч рублей до 1 млн. рублей, - поясняет заместитель министра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин. – Самое главное в этом деле – застать и зафиксировать нарушителя на месте совершения правонарушения, собрать необходимую доказательную базу, в дальнейшем - обеспечить соблюдение всех требований при производстве по делу.