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В Башкирии выявлено более 200 случаев незаконной добычи полезных ископаемых

6 февраля 2017, 12:33
Общая сумма наложенных штрафов на «черных» копателей составила более 11 миллионов рублей.

Более двухсот случаев незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) выявлено инспекторами министерства природопользования и экологии Башкирии в 2016 году.

Наибольшее количество безлицензионной добычи природных ресурсов зарегистрировано в Белорецком, Учалинском и Мечетлинском районах РБ, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Общая сумма наложенных штрафов на «черных» копателей составила более 11 млн рублей. В правоохранительные органы направлены 23 материала, в том числе 3 – для возбуждения уголовного дела. Незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых наряду с нарушениями, допускаемыми при обращении с отходами производства и потребления, являются самыми распространенными в общем разрезе экологических нарушений.

- Установленные КоАП РФ административные штрафы за незаконную добычу ОПИ являются достаточно серьезными, на юридических лиц варьируются от 800 тысяч рублей до 1 млн. рублей, - поясняет заместитель министра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин. – Самое главное в этом деле – застать и зафиксировать нарушителя на месте совершения правонарушения, собрать необходимую доказательную базу, в дальнейшем - обеспечить соблюдение всех требований при производстве по делу.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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