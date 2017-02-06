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В Башкирии пройдет «Трактор-шоу»

6 февраля 2017, 11:53
Он состоится в рамках шестого чемпионата России по пахоте.

В Башкирии с 25 июня по 1 июля 2017 года на базе ООО «УралАгро» в Уфимском районе пройдет VI чемпионат России по пахоте, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза. Организатором соревнований традиционно выступает агропромышленная лизинговая компания Росагролизинг.

Чемпионат состоит из ряда профессиональных состязаний, в том числе из соревнования по «оборотной» пахоте и «Трактор-шоу» - конкурса на мастерство управления трактором. В рамках чемпионата пройдет и олимпиада профессионального мастерства «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

На масштабной экспозиции сельскохозяйственной техники и оборудования свои последние разработки представят крупнейшие сельхозмашиностроители – партнеры Росагролизинга.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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