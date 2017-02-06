В Башкирии осуждены члены банды, организовавшей сеть притонов

Девять жителей Стерлитамака, из них четыре девушки, осуждены за организацию вооружённой банды.
Как сообщили в прокуратуре региона, основной деятельностью этой группировки было содержание притонов, при этом преступники не только организовали свои «публичные дома», но и с помощью силы взяли под контроль уже существующие.
Деятельность банды была пресечена в июне 2015 года сотрудниками полиции. За полтора года, пока длилось следствие, была установлена причастность банды к более чем одиннадцати преступлениям, среди которых не только организация притонов, но и принуждение к занятию проституцией, разбои, грабежи, вымогательства, незаконное хранение оружия и угоны автомобилей. Члены банды приговорены к разным срокам наказания - от двух лет условно до 11 лет строго режима.