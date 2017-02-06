mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии осуждены члены банды, организовавшей сеть притонов

6 февраля 2017, 11:27
Девять жителей Стерлитамака не только организовали свои притоны, но и взяли под контроль другие бордели города.

Девять жителей Стерлитамака, из них четыре девушки, осуждены за организацию вооружённой банды.

Как сообщили в прокуратуре региона, основной деятельностью этой группировки было содержание притонов, при этом преступники не только организовали свои «публичные дома», но и с помощью силы взяли под контроль уже существующие.

Деятельность банды была пресечена в июне 2015 года сотрудниками полиции. За полтора года, пока длилось следствие, была установлена причастность банды к более чем одиннадцати преступлениям, среди которых не только организация притонов, но и принуждение к занятию проституцией, разбои, грабежи, вымогательства, незаконное хранение оружия и угоны автомобилей. Члены банды приговорены к разным срокам наказания - от двух лет условно до 11 лет строго режима.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07