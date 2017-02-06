В Башкирии осуждены члены банды, организовавшей сеть притонов

Деятельность банды была пресечена в июне 2015 года сотрудниками полиции. За полтора года, пока длилось следствие, была установлена причастность банды к более чем одиннадцати преступлениям, среди которых не только организация притонов, но и принуждение к занятию проституцией, разбои, грабежи, вымогательства, незаконное хранение оружия и угоны автомобилей. Члены банды приговорены к разным срокам наказания - от двух лет условно до 11 лет строго режима.