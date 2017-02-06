В Башкирии мужчина задушил друга за нравоучения

Как считает следствие, 3 февраля друзья детства договорились встретиться у одного из приятелей. Ночью во время распития спиртного 35-летний хозяин стал учить жизни 33-летнего друга, который был этому не рад. В ходе ссоры 33-летний мужчина задушил друга, а опомнившись, вызвал полицию.