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В Башкирии мужчина задушил друга за нравоучения

6 февраля 2017, 15:10
Идея учить друга жизни оказалась неудачной.

На 33-летнего жителя Мелеуза возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве, которое произошло 4 февраля, сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, 3 февраля друзья детства договорились встретиться у одного из приятелей. Ночью во время распития спиртного 35-летний хозяин стал учить жизни 33-летнего друга, который был этому не рад. В ходе ссоры 33-летний мужчина задушил друга, а опомнившись, вызвал полицию.

Подозреваемый задержан. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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