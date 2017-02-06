Прогнозы СМИ об отставках губернаторов начали сбываться

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на авторитетные СМИ и источники в федеральных органах власти, в ближайшее время ожидается отставка глав семи регионов России. По сообщению источников, кадровый вопрос в конце прошлой недели обсуждался в управлении внутренней политики. В числе первых ожидается уход со своих постов глав Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановских областей. Так же сообщалось о возможном уходе с постов губернаторов Бурятии и Пермского края.
Сообщения источников начали подтверждаться, так как сегодня утром о своём уходе объявил глава Пермского края Виктор Басаргин, об этом он сообщил журналистам лично в ходе пресс-конференции.
- До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона, - заявил Басаргин.
Уже позже президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Максима Решетникова, который до того занимал должность главы департамента экономической политики Москвы.