Прогнозы СМИ об отставках губернаторов начали сбываться

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на авторитетные СМИ и источники в федеральных органах власти, в ближайшее время ожидается отставка глав семи регионов России. По сообщению источников, кадровый вопрос в конце прошлой недели обсуждался в управлении внутренней политики. В числе первых ожидается уход со своих постов глав Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановских областей. Так же сообщалось о возможном уходе с постов губернаторов Бурятии и Пермского края.