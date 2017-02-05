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В Башкирии изъяли очередную партию контрафактного спиртного

5 февраля 2017, 12:31
Вся продукция пройдет экспертизу.

Полицейские Башкирии изъяли в Кугарчинском и Мелеузовском районах алкоголь без лицензии. Предприимчивые жители незаконно реализовали спиртосодержащую продукцию. Всего изъято более десяти литров алкогольной продукции.

- В селе Зирган Мелеузовского района в одном из домовладений сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции. В ходе осмотра в общей сложности изъято около восьми литров незаконного алкосодержащего товара, - сообщается на официальном сайте ведомства.

В отношении 54-летней женщины, которая является хозяйкой дома, составлен административный протокол. Весь изъятый товар направлен на экспертизу.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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