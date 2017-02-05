В Башкирии изъяли очередную партию контрафактного спиртного

- В селе Зирган Мелеузовского района в одном из домовладений сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции. В ходе осмотра в общей сложности изъято около восьми литров незаконного алкосодержащего товара, - сообщается на официальном сайте ведомства.