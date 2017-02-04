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В Башкирии нужно расширять доступность современных средств информации – Хамитов

4 февраля 2017, 19:01
Глава республики провел совещание по вопросам функционирования пунктов коллективного доступа.

Глава республики Рустэм Хамитов вчера, 3 февраля, провел совещание по вопросам функционирования пунктов коллективного доступа ( к интернету - прим.). Он рассказал, что в правительство поступает много обращений из муниципалитетов из-за закрытия таких пунктов.

– У нас есть достаточно много обращений из наших муниципалитетов, сельских поселений. В частности, есть письмо по Стерлитамакскому району из деревни Чуртан, 300 подписавшихся. Там закрывается пункт коллективного доступа, и это вызывает недовольство у людей, – сказал Рустэм Хамитов. – Давайте обсудим, как в современном информационном обществе не сокращать, а расширять доступность современных средств информации для наших граждан.

В свою очередь заместитель премьер-министра правительства Башкирии Фархад Самедов рассказал, что сеть пунктов коллективного доступа (ПКД) была создана по всей России в рамках проекта по оказанию универсальных услуг связи и доступа к Интернету. Всего в стране было создано около 21 тыс ПКД, в том числе 925 - в Башкирии. Большинство из этих отделений работало на базе почтовых отделений. Эта работа была востребована. Однако в конце прошлого года их работа завершилась, а финансирование прекращено. Основными причинами стали – убыточность ПКД и «бурное развитие мобильных технологий».

- В этой ситуации правительством Башкортостана совместно с почтовой службой и ПАО «Башинформсвязь» разработан план совместных действий по устранению последствий закрытия ПКД. В частности, в деревне Чуртан пункт коллективного доступа продолжит работу, несмотря на убыточность. В дальнейшем планируется вывести его на самоокупаемость для создания позитивного прецедента, -сказал Фархад Самедов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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