В Башкирии нужно расширять доступность современных средств информации – Хамитов

В свою очередь заместитель премьер-министра правительства Башкирии Фархад Самедов рассказал, что сеть пунктов коллективного доступа (ПКД) была создана по всей России в рамках проекта по оказанию универсальных услуг связи и доступа к Интернету. Всего в стране было создано около 21 тыс ПКД, в том числе 925 - в Башкирии. Большинство из этих отделений работало на базе почтовых отделений. Эта работа была востребована. Однако в конце прошлого года их работа завершилась, а финансирование прекращено. Основными причинами стали – убыточность ПКД и «бурное развитие мобильных технологий».