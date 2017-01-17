Роспотребнадзор: Сметана «Молочный фермер» не соответствует требованиям

- Сметану данного производителя купили первый раз. Попробовав дома всей семьёй, ужаснулись от того неприятного вкуса, пробовали класть в суп, даже там она расходится комками, как будто это майонез. Считаю, что такой продукт не имеет прав называться сметаной и порочить имя моего любимого города, указывая его на упаковке «Уфагормолзавод», - пишет в своём обращении в Роспотребнадзор уфимец Владимир Балыбердин.