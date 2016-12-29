Фотографии победителей конкурса #классный2016

Уходящий год оказался для жителей Уфы щедрым на добрые и запоминающиеся события. У кого-то в семье появился первенец, а кто-то стал родителем уже не первый раз. Одни наконец смогли исполнить свою мечту и купить квартиру, другие же радовались менее крупным, но столь же долгожданным приобретениям.