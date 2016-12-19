В Уфе бывшая фехтовальщица воткнула сожителю нож в грудь

Posted 19 декабря 2016, 07:37
Published 19 декабря 2016, 07:37
Modified 10 ноября 2022, 18:31
Updated 10 ноября 2022, 18:31
45-летней уфимке предъявлено обвинение в убийстве 51-летнего сожителя, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие, вчера днем, 18 декабря, в квартире 51-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры женщина ударила его ножом в грудь, от которого тот скончался на месте. Следователи установили, что раньше обвиняемая занималась фехтованием.
Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.