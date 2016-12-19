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Posted 19 декабря 2016, 07:37

Published 19 декабря 2016, 07:37

Modified 10 ноября 2022, 18:31

Updated 10 ноября 2022, 18:31

В Уфе бывшая фехтовальщица воткнула сожителю нож в грудь

19 декабря 2016, 07:37
Мужчина скончался на месте от полученного ранения.

45-летней уфимке предъявлено обвинение в убийстве 51-летнего сожителя, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, вчера днем, 18 декабря, в квартире 51-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры женщина ударила его ножом в грудь, от которого тот скончался на месте. Следователи установили, что раньше обвиняемая занималась фехтованием.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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