В Уфе бывшая фехтовальщица воткнула сожителю нож в грудь

Как считает следствие, вчера днем, 18 декабря, в квартире 51-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры женщина ударила его ножом в грудь, от которого тот скончался на месте. Следователи установили, что раньше обвиняемая занималась фехтованием.