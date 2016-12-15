У уфимских девчонок и мальчишек появилась возможность бесплатно сходить в кино

Для участия в конкурсе необходимо написать письмо на адрес [email protected]. С ответом на вопрос: «Почему ты любишь кино?». Отвечая на этот вопрос, ты можешь использовать все свои таланты: нарисовать рисунок, написать сочинение или стихотворение и т.д.