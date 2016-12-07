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После ДТП в Уфе 12-летняя школьница попала в больницу

7 декабря 2016, 11:04
Полиция ищет водителя, который скрылся с места аварии.

Накануне вечером в Калининском районе Уфы произошло ДТП. «Хундай Акцент» сбил 12-летнего подростка. Девочка попала в больницу, а водитель сбежал с места аварии.

ДТП случилось на пересечении улиц Свободы и Вологодской в районе 19:20. Девочка переходила дорогу в неположенном месте, но даже это не освобождает от ответственности скрывшегося с места преступления водителя.

На автомобиле остались следы от удара, а именно вмятина на бампере. Кроме того, сломалась решетка радиатора.

Просьба ко всем, кто стал свидетелем этой аварии, позвонить по телефонам 8 (937) 150-17-77, 8 (937) 493-68-62 либо 02.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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