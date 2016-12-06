В Уфе дольщики из Инорса обратились к Рустэму Хамитову

- Мы хотим понять, как застройщик с более чем 30-летним стажем оказался банкротом, возможно, это произошло не случайно, как это часто сегодня бывает, - пояснил Медиакорсети лидер инициативной группы граждан Игорь Григорьев. – Кроме того, мы опасаемся, что затягивание вопроса с вводом домов может привести к их разрушению, а установленные коммуникации просто будут разворованы. С установленного башенного крана, например, уже была украдена электропроводка.