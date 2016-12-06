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Михаил Бабич: «Башнефть» останется «Башнефтью»

6 декабря 2016, 17:22
Об этом полпред президента России в ПФО заявил на встрече с главными редакторами СМИ Приволжья.

Сегодня 6 декабря в Нижнем Новгороде полпред президента России в ПФО в Михаил Бабич встречается с руководителям средств массовой информации Приволжья, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Башкирии. Главный редактор ИА «Башинформ» Артем Валиев задал полпреду вопрос о судьбе компании «Башнефть», и не планируется ли смена бренда?

- «Башнефть» останется «Башнефтью», изначально это было оговорено, — сказал Михаил Бабич, - теперь компания будет развиваться в периметре крупнейшего нефтяного гиганта не только России, но и мира. Я недавно был в «Башнефти», более того, нынешнего руководителя компании Андрея Шишкина я знаю очень давно. Могу сказать, что «Роснефть» приобретает активы для того, чтобы их развивать, и никак иначе».

Что касается социальных обязательств, которые несла «Башнефть», полпред заверил, что они сохранятся.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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