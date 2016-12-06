Михаил Бабич: «Башнефть» останется «Башнефтью»

- «Башнефть» останется «Башнефтью», изначально это было оговорено, — сказал Михаил Бабич, - теперь компания будет развиваться в периметре крупнейшего нефтяного гиганта не только России, но и мира. Я недавно был в «Башнефти», более того, нынешнего руководителя компании Андрея Шишкина я знаю очень давно. Могу сказать, что «Роснефть» приобретает активы для того, чтобы их развивать, и никак иначе».