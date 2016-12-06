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Константин Толкачев: Религиозные группы не должны быть отданы на откуп стихии

6 декабря 2016, 15:52
Спикер Госсобрания-Курултая РБ прокомментировал законодательную инициативу в Госдуму.

Председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев прокомментировал законодательную инициативу о религиозных объединениях. Региональный парламент внес ее в Госдуму.

Религиозные группы предлагается обязать регистрировать свои организации и подавать информацию об изменении сведений. За невыполнение этих требований устанавливаетс штраф до 30 тысяч рублей.

– У нас в республике порядка 500 религиозных объединений, из них только от 169 поступили уведомления о создании, – комментирует Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – К сожалению, известны случаи, когда в ходе религиозного обучения и воспитания происходит противоправное личное обогащение. Имеет место распространение религиозной нетерпимости, применение психотехнологий с изменением сознания, которые наносят вред психическому, физическому здоровью граждан, семейным и общечеловеческим ценностям. Этот вопрос не должен быть отдан на откуп стихии, должен регулироваться законом, так как мы находимся в правовом поле. При этом законопроектом не затрагиваются установленные в статье 28 Конституции России гарантии свободы совести и вероисповедания.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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