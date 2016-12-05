В Башкирии пенсионерка убила мужчину топором

27 октября этого года 57-летняя жительница Белорецка познакомилась с мужчиной, пара продолжила общение у нее дома за бутылкой алкоголя. Новоиспеченный знакомый чем-то не угодил подруге и та впала в ярость. Началась ссора, в результате которой пенсионерка обухом топора нанесла по голове мужчины несколько ударов. Тот скончался на месте. Преступница, не растерялась, тем более ранее она уже отбывала наказание за убийство человека, сожгла труп в дровянике соседки.