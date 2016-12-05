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В Башкирии пенсионерка убила мужчину топором

5 декабря 2016, 12:40
Оба участника трагедии были подшофе.

В Белорецке произошла трагедия. Пенсионерка убила топором мужчину. Ссора произошла во врем распития спиртного.

27 октября этого года 57-летняя жительница Белорецка познакомилась с мужчиной, пара продолжила общение у нее дома за бутылкой алкоголя. Новоиспеченный знакомый чем-то не угодил подруге и та впала в ярость. Началась ссора, в результате которой пенсионерка обухом топора нанесла по голове мужчины несколько ударов. Тот скончался на месте. Преступница, не растерялась, тем более ранее она уже отбывала наказание за убийство человека, сожгла труп в дровянике соседки.

- Следователям все же удалось установить личность погибшего. Предположительно, это 34-летний житель Учалинского района, - сообщают в пресс-службе следственного комитета Башкирии. - Сейчас в отношении 57-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сейчас злоумышленница находится под арестом.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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