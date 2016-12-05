«Салават Юлаев» в гостях уступил финскому «Йокериту»

Однако «юлаевцы» сумели выстоять вчетвером, а ближе к окончанию второго периода сравняли счёт. Умарк умудрился выполнить хитрую передачу на Капризова, а Кирилл с острого угла вогнал шайбу под перекладину. Таким образом, Умарк набрал своё 200-е очко в КХЛ и прервал серию из четырёх матчей, по ходу которых не мог отметиться результативными действиями. А Капризов добрался до 28-го очка в сезоне, обновив свой прежний личный рекорд.



В третьем периоде «Салават Юлаев» был чуть ближе к победе. Команда даже играла в большинстве на последних минутах, но не смогла забить. Второй матч подряд для уфимцев завершился овертаймом и буллитами. Но на этот раз победить не удалось. Поражение - 1:2. Следующий матч 8 декабря в Уфе против китайского «Куньлунь Ред Стар».