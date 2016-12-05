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«Салават Юлаев» в гостях уступил финскому «Йокериту»

5 декабря 2016, 08:15
Уфимские хоккеисты проиграли по буллитам со счетом 1:2

Уже на второй минуте встречи хозяева площадки заработали большинство и сумели его реализовать. Шайбу, летящую после броска Лаюнена, подправил в ворота Пильстрём. Чуть позже у «Йокерита» была хорошая возможность укрепить своё преимущество. Хартикайнен разбил локтем лицо сопернику и получил удаление до конца матча. Уфимцы не только лишились одного из ведущих форвардов более чем на 2 периода, но и остались на 5 минут в меньшинстве, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Однако «юлаевцы» сумели выстоять вчетвером, а ближе к окончанию второго периода сравняли счёт. Умарк умудрился выполнить хитрую передачу на Капризова, а Кирилл с острого угла вогнал шайбу под перекладину. Таким образом, Умарк набрал своё 200-е очко в КХЛ и прервал серию из четырёх матчей, по ходу которых не мог отметиться результативными действиями. А Капризов добрался до 28-го очка в сезоне, обновив свой прежний личный рекорд.

В третьем периоде «Салават Юлаев» был чуть ближе к победе. Команда даже играла в большинстве на последних минутах, но не смогла забить. Второй матч подряд для уфимцев завершился овертаймом и буллитами. Но на этот раз победить не удалось. Поражение - 1:2. Следующий матч 8 декабря в Уфе против китайского «Куньлунь Ред Стар».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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