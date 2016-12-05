Рустэм Хамитов готовит реорганизацию правительства Башкирии - СМИ

В министерство культуры может влиться управление по делам архивам, а к минобразования - республиканское управление обрнадзора. На базе двух госкомитетов: по транспорту и дорожному строительству , а также строительству и архитектуре авторы правительственной реформы предлагают создать объединенное министерство.