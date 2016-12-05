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Рустэм Хамитов готовит реорганизацию правительства Башкирии - СМИ

5 декабря 2016, 16:28
Планируется упразднение ведомств и объединение министерств

Администрация главы Башкирии собирается провести структурные изменения в правительстве региона, сообщает «Коммерсант Уфа». Информированные источники издания рассказали что к министерству экономического развития Башкирии планируется присоединить госкомитет по тарифам. В состав министерства сельского хозяйства могут войти управление ветеринарии и госинспекция по надзору за состоянием самоходных машин.

В министерство культуры может влиться управление по делам архивам, а к минобразования - республиканское управление обрнадзора. На базе двух госкомитетов: по транспорту и дорожному строительству , а также строительству и архитектуре авторы правительственной реформы предлагают создать объединенное министерство.

- Если предложение будет принято, это приведет к сокращению количества госслужащих,- отметил один из собеседников издания.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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