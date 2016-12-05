ФК «Уфа» проведет заключительный матч перед зимним перерывом

Сегодня, 5 декабря, «Уфа» сыграет заключительную игру перед зимним перерывом в чемпионате до начала весны 2017 года. На стадионе «Нефтяник» команда Виктора Гончаренко примет «Томь». Игра начнется в 15 часов. Вход на игру - свободный, болельщики будут обеспечены горячим чаем и питанием. Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко подписал служебную записку с просьбой отпустить студента или работника на футбол. Всё, что нужно сделать, – скачать её, распечатать и вписать имя и фамилию.