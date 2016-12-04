mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирские медики: при первых признаках ОРВИ - остаться дома и обратиться к врачу

4 декабря 2016, 11:15
Уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога

В Башкирии регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщили "Башинформу" в региональном Роспотребнадзоре. Эпидемиологи грипп пока не регистрируют. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. В ведомстве сообщили, что в республике ведется прививочная кампания против гриппа.

По состоянию на 2 декабря, против гриппа привито 38,8 процента населения республики: 1 581 706 человек, из которых 1 281 706 взрослых и 300 тысяч детей. Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечивают защиту от штаммов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическим сезоне.

Медики напоминают, что при первых признаках заболевания гриппом следует остаться дома и немедленно обратиться к врачу. Самолечение при гриппе недопустимо. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача. Для предупреждения распространения инфекции, больного следует изолировать от здоровых.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07