В Уфе прошли «Медиасмыслы»

- При написании материалов, касающихся данной темы, журналисты должны руководствоваться главным правилом – «Не навреди». Журналисты пытаются любыми силами вытащить из темы ВИЧ/СПИД сенсацию, - отметил Рафаэль Яппаров. - Журналисты мало обращаются к конкретным людским судьбам. Вот почему в нашем обществе до сих пор бытуют штампы. Многие даже не знают, что с этим диагнозом при правильном лечении люди могут жить и болезнь не является приговором. Мы рекомендуем регулярно сдавать анализы для определения своего статуса».