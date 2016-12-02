В Башкирии женщина пострадала при столкновении автобуса и автомобиля

В городе Октябрьском на перекрестке улицы Новоселова и Московского проспекта столкнулись автомобиль и автобус, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Предположительно, 52-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2110. Легковушки столкнулись, и от удара ВАЗ врезался во встречный автобус ПАЗ-32053.
- В результате аварии пассажирка одной из легковых машин получила ушибы, - сообщили в госавтоинспеции. - Ей оказана медицинская помощь. В автобусе, кроме водителя, никого не было.
Всего за сутки инспекторы пресекли более трех тысяч нарушений ПДД и задержали 61 нетрезвого водителя.