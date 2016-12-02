Реализовать послание Президента поможет банк идей и мобильное приложение «Уфимец» - Ялалов

- Та масштабная работа по реконструкции парков, скверов, аллей, созданию новых зон отдыха, которую мы начинали 4 года назад, основывалась на результатах социологических исследований. Горожане отмечали, что подобных благоустроенных зон в городе недостаточно. Мы, как местная власть, отреагировали на обозначенную проблему. Как результат, сегодня актуальность этой проблемы ушла в третий десяток волнующих горожан вопросов. С учетом мер, озвученных Президентом России Владимиром Путиным, мы будем усиливать работу в этом направлении, - отметил Ирек Ялалов. - Какими мы видим механизмы участия населения в определении первоочередных проектов благоустройства? Это и сбор предложений на электронную почту, в социальных сетях, и массовые опросы, голосования, в том числе, с помощью социальных медиа. Будем использовать уже отработанные формы обратной связи, которые мы применяли на стадии подготовки стратегии города – опросы, голосования, собрания-обсуждения по месту жительства, работа с ТСЖ и домкомами, дни соседа, круглые столы, социология и т.д. У нас есть действенный механизм анализа обращений жителей конкретных территории. Этот анализ позволяет нам понять, какие вопросы более всего волнуют жителей тех или иных микрорайонов, оперативно на них реагировать. Все эти направления будем развивать.