Первый замминистра образования Башкирии стал ревизором

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о назначении начальника регионального управления по контролю и надзору в сфере образования, сообщает его пресс-служба. Им стал бывший первый замминистра образования республики Айбулат Хажин.
Справка:
Айбулат Хажин родился 30 сентября 1973 года в Уфе.
Окончил Уфимское медицинское училище № 1, Башкирский педагогический институт по специальности «биология и химия». Кандидат педагогических наук.
Карьеру начал в 1996 году в Челябинской области, работал в средней школе учителем химии.
В 1997–2009 годах работал в различных вузах и ссузах республики.
В 2009–2010 годах – завсектором отдела образования и науки аппарата правительства РБ.
В 2010–2014 годах – замначальника управления по контролю и надзору в сфере образования РБ.
В 2014–2016 годах – первый замминистра образования республики.