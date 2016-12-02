Мужчина убил престарелых подруг из-за 100 тысяч рублей

Уфимца отправили на 19 лет в исправительную колонию строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Следствие установило, что 49 летний мужчина в феврале этого года убил двух своих знакомых пенсионерок 65 и 85 лет. Оказалось, что он приехал в гости к хозяке дома, узнав, что та со своей тетей продали квартиру. Компания выпила и осужденный решил забрать вырученные женщинами деньги.