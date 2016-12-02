mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мужчина убил престарелых подруг из-за 100 тысяч рублей

2 декабря 2016, 17:59
Средства он потратил на собственные нужды и долг.

Уфимца отправили на 19 лет в исправительную колонию строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Следствие установило, что 49 летний мужчина в феврале этого года убил двух своих знакомых пенсионерок 65 и 85 лет. Оказалось, что он приехал в гости к хозяке дома, узнав, что та со своей тетей продали квартиру. Компания выпила и осужденный решил забрать вырученные женщинами деньги.

Он взял топор и нанес пенсионеркам несколько ударов. Те от полученных травм скончались на месте. Мужчина забрал 100 тысяч рублей, часть средств он потратил на свои личные нужды и отдал долг в 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба следственного комитета Башкирии.

Оказалось, что ранее уфимец уже был судим за хищение.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07