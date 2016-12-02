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Хамитов: Башкирия не воспользуется офертой «Роснефти» по «Башнефти»

2 декабря 2016, 12:54
Глава Башкирии вновь заявил, что республика на будет продавать своей пакет.

Башкирия не воспользуется офертой «Роснефти» для миноритариев «Башнефти», республика сохранит свой пакет, сообщает сайт oilcapital.ru со ссылкой на агентство нефтяной информации. Об этом заявил в интервью глава региона Рустэм Хамитов.

— Мы не предполагаем продажу своего пакета, - отметил Хамитов в интервью агентству. – И, я думаю, что сегодняшняя ситуация нас вполне устраивает по всем направлениям и устраивает наших партнеров из «Роснефти». Пока меняться ничего не будет

Глава Башкирии отметил, что регион устраивает цена выкупа акций «Башнефти» у миноритариев, предложенная «Роснефтью».

— Цена хорошая, разумная. Мы понимаем, что наш пакет стоил бы в пределах почти 150 миллиардов рублей. Но мы считаем, что выгоднее держать пакет у себя, - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных сокращениях сотрудников в «Башнефти», он сказал:

— Я думаю, что все будет в разумных пределах, никто никаких революций устраивать не собирается».

Комментируя риски сокращения привлечения «Роснефтью» башкирских сервисных компаний, Хамитов заметил:

— Я считаю, что самые высокие компетенции в нефтедобыче, в нефтепереработке - в республике Башкортостан. Наши специалисты разрабатывали не только наши месторождения, но и работали в Татарстане, а потом в Сибири, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. Где, как не у нас, самые лучшие специалисты? Поэтому они будут использоваться.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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