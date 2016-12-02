Хамитов: Башкирия не воспользуется офертой «Роснефти» по «Башнефти»

— Я считаю, что самые высокие компетенции в нефтедобыче, в нефтепереработке - в республике Башкортостан. Наши специалисты разрабатывали не только наши месторождения, но и работали в Татарстане, а потом в Сибири, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. Где, как не у нас, самые лучшие специалисты? Поэтому они будут использоваться.