Максим Орешкин стал главой Минэкономразвития

В июне 2006 Орешкин перешел на работу в "РОСБАНК", за четыре года прошел путь от старшего менеджера до управляющего директора. В июле 2010 года он возглавил аналитический блок по России и СНГ в "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк".