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Глава Башкирии выступит с Посланием 9 декабря

1 декабря 2016, 10:09
Положения программного документа будут озвучены депутатам Госсобрания после президентского

Председатель Госсобрания Константин Толкачев, выступая перед депутатами, объявил о проведении в декабре внеочередного заседания парламента республики.

9 декабря 2016 года состоится 36 (внеочередное) заседание, на котором глава Башкортостана обратится с Посланием к Госсобранию Башкирии.

Напомним, что Послание Главы республики парламенту планировалось огласить 30 ноября, но было перенесено в связи с тем, что 1 декабря с ежегодным Посланием Федеральному собранию обратится Президент России Владимир Путин.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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