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В Башкирии дочь убила мать ножом за подзатыльник

30 ноября 2016, 15:55
Молодая женщина "подобрала код" и была пьяна в момент нападения на маму.

Вчера, 29 ноября, в полицию Белорецка поступило сообщение о тяжело раненной пациентке. Выяснилось, что поздно вечером в поселке Железнодорожный 28-летняя женщина, всю неделю распивавшая алкоголь, получила подзатыльник от своей матери, которой не понравилось, что дочь «сорвалась» - четыре года назад она была закодирована от алкогольной зависимости.

На подзатыльник дочка ответила ударом кухонного ножа в живот. На крик прибежала сестра матери, которая и вызвала скорую помощь. Сейчас, как сообщили в пресс-службе МВД по республике, в отношении дочери возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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