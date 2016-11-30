В Башкирии дочь убила мать ножом за подзатыльник

Вчера, 29 ноября, в полицию Белорецка поступило сообщение о тяжело раненной пациентке. Выяснилось, что поздно вечером в поселке Железнодорожный 28-летняя женщина, всю неделю распивавшая алкоголь, получила подзатыльник от своей матери, которой не понравилось, что дочь «сорвалась» - четыре года назад она была закодирована от алкогольной зависимости.