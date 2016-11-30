Сегодня «Салават Юлаев» попробует взять реванш у рижского «Динамо»

Если более подробно остановится на сегодняшнем сопернике, то клуб из Латвии в этом сезоне, мягко говоря, не в ударе. По итогам 34 матчей динамовцы занимают последнюю строчку таблицы западной конференции с отставанием в 12 очков от «Северстали». Похоже, что для рижан этот сезон уже закончен, ведь с такими показателями в место в плей-офф команда получит вряд ли, несмотря на большой запас времени. Но последнее место в конференции и неудачный в целом сезон, не помешали рижанам один раз обыграть уфимцев. В сентябре этого года юлаевцы уступили динамовцам 2:3, тогда выявить сильнейшего смогли лишь в серии послематчевых билетов.