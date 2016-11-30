ОНФ предложил придать Уфе статус исторического поселения

– Безусловно, власти города находятся под сильнейшим давлением девелоперов, застройщиков. Это давление ощущается по всем направлениям. Для того чтобы получить те или иные участки земли, порой используются различные предлоги. Но нам надо уметь сопротивляться тому, что происходит на сегодняшний день, и постараться сохранить старину, – сказал Рустэм Хамитов. – Пока в Уфе порядок в этой части не наведен. Имею в виду сохранение городской и исторической среды. Нам надо сохранить историческую часть города, научиться в правовом поле противостоять давлению застройщиков.