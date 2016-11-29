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В Госсобрании-Курултае прошли парламентские слушания по народным дружинам

29 ноября 2016, 17:57
Его участники обсудили проблемы, возникшие после принятия нового закона.

В башкирском Госсобрании-Курултае сегодня прошли парламентские слушания по народным дружинам. Закон, которые узаконил их деятельность был принят в июне прошлого года. Цель слушаний – проанализировать, как закон заработал, какие проблемные вопросы всплыли на поверхность.

По мнению спикера Госсобрания Константина Толкачева, создание народных дружин – показатель роста активной позиции людей. Желание помочь государству говорит о том, что обществу не безразлично, что происходит в городе, в районе, в стране в целом.

– Работа по формированию отряда народных дружин идет по всей стране без исключения, - отметил Толкачев в своем выступлении. - Назрела необходимость обменяться мнениями и выработать конкретные предложения для дальнейшего развития данного направления. Только согласованные действия органов государственной власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественности помогут сохранить стабильность в обществе, обеспечить надлежащий общественный порядок.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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