mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии мужчина сел на два года за сбыт «рисованных» купюр

29 ноября 2016, 13:58
Преступника задержали с поличным.

31-летний Антон Васильев из Белебея приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за совершение преступления по статье «Хранение и перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».

Суд установил, что Васильев приобрел «рисованные» пятитысячные купюры у неустановленных лиц и в феврале этого года перевез их в Уфу. Попросил знакомую помочь с их реализацией, но она сообщила об этом в полицию.

Когда 114 фальшивых купюр были переданы покупателю, роль которого исполнял полицейский, Васильева задержали с поличным. За 114 купюр он планировал получить более ста тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, подсудимый полностью признал свою вину.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44