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Ирек Ялалов: в Уфе каждый год по 10-12 случаев карстовых провалов

29 ноября 2016, 09:28
Глава администрации прокомментировал случай с ушедшей под землю машиной на Интернациональной

Сегодня на утренней оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов прокомментировал резонансный случай с ушедшей под землю машиной на улице Интернациональной. По его словам, карстовые провалы в городе происходят постоянно..
- Каждый год у нас 10-12 случаев карствовых провалов, - сообщил Ялалов. - Слава Богу, все они происходили не в жилых зонах. Это первый такой случай.
В образовавшийся на Интернациональной карстовый провал, как уточнил Ялалов, было залито около 400 кубометров глины. Он также поручил исследовать территорию вокруг этого места в радиусе 300 метров, а кроме того - написать памятку для горожан о том, как себя вести в таких случаях.
- Все эти люди, которые там стояли и смотрели, подвергались серьезной опасности, ведь прогнозировать карстовый процесс невозможно, - отметил он.
Карта карстовых провалов в Уфе, как ранее сообщала Медиакорсеть, будет актуализирована. Сегодня Ялалов уточнил, что это работа будет проведена в течение двух лет.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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