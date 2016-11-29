Адвокат: продление ареста мэра Владивостока Игоря Пушкарева незаконно

Также Александр Высоцкий высказался в отношении нахождения под домашним арестом брата Игоря Пушкарева. Адвокат считает, что с помощью этого следствие пытается оказывать давление на обвиняемого. Высоцкий выражает недоумение в связи с отказом суда поместить под домашний арест мэра Владивостока. Как подчёркивает представитель Пушкарева, за последние полгода следствие и суд лишь изучали материалы дела, поэтому не было никакого смысла в том, чтобы мэр находился в СИЗО.