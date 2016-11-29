Адвокат: продление ареста мэра Владивостока Игоря Пушкарева незаконно

Издание «Восток-Медиа» напоминает, что против мэра Владивостока уголовное дело было возбуждено 1-го июня 2016 года. Следствие обвинило градоначальника в злоупотреблении полномочиями и подкупе. Как считают следователи, с 2009 по 2014 годы МУП «Дороги Владивостока» приобретало стройматериалы у группы компаний «Востокцемент», но так и не расплатилось по долгам.
Басманный суд вскоре санкционировал арест Пушкарева. Защита мэра ходатайствовала о том, чтобы его отпустили под залог в 10 миллионов рублей, но суд отказал в этой просьбе. В качестве причины отказа было указано, что Пушкарев якобы может оказать давление на общественное мнение, т.к. ему подконтрольны некоторые региональные СМИ.
Александр Высоцкий уверен, что решение суда продлить арест Пушкарева до февраля незаконно. Адвокат обвиняемого обвиняет суд в игнорировании норм права. В частности, Высоцкий отметил, что Басманный суд Москвы игнорирует решения и вердикты других судебных инстанций. Например, Арбитражный суд Приморского края рассматривал это дело и не обнаружил состава преступлений в действиях чиновника.
Так, Александр Высоцкий поясняет, что МУП «Дороги Владивостока» действительно приобретал стройматериалы у «Востокцемента», но предприятие никогда не подавало в суд на организацию. Более того, руководство Группы компаний в итоге даже решило пойти навстречу региону и простило долг. Тем не менее, суд отказывается принимать в расчет эти сведения.
Также Александр Высоцкий высказался в отношении нахождения под домашним арестом брата Игоря Пушкарева. Адвокат считает, что с помощью этого следствие пытается оказывать давление на обвиняемого. Высоцкий выражает недоумение в связи с отказом суда поместить под домашний арест мэра Владивостока. Как подчёркивает представитель Пушкарева, за последние полгода следствие и суд лишь изучали материалы дела, поэтому не было никакого смысла в том, чтобы мэр находился в СИЗО.