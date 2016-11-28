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Владимир Спеле назначен председателем Госкомитета Башкирии по делам юстиции

28 ноября 2016, 11:28
В начале нулевых он уже возглавлял министерство юстиции республики

Указом главы Башкирии Рустэма Хамитова Владимир Спеле назначен председателем Государственного комитета РБ по делам юстиции

Справка:

Владимир Спеле Владимир родился 8 июня 1969 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию Государственной службы и управления при Президенте РБ и Нижегородский государственный университет имени Лобачевского.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в АО «Бюро недвижимости», где работал юристом, начальником юридического отдела.

В 2001–2006 годах – министр юстиции Республики Башкортостан.

В 2006–2013 годах – руководитель Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности РБ администрации президента РБ.

В 2013 году – секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ– руководитель аппарата межведомственного Совета общественной безопасности РБ

В 2013–2016 годах – руководитель Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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