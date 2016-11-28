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В Уфу в конце недели придут холода

28 ноября 2016, 11:50
В пятницу ожидается до -23.

В Уфу в конце недели придут холода. По данным «ГисМетео», прогноз погоды в начале недели еще порадует горожан, однако в пятницу ожидается похолодание.

Так, во вторник, 29 ноября, ночью от -3 до +2, днем + 2. Синоптики отмечают, что ожидается небольшой дождь.

В среду, 30 ноября, ночью – 4, утром и днем -2, -5. Днем ожидается снег.

В четверг, 1 декабря, станет значительно холоднее. Ночью столбик термометра покажет -11, -18, утром и днем температура воздуха прогреется до – 13, -17.

В пятницу, 2 декабря, ночью ожидается до -23, утром – 21, днем воздух прогреется до – 16.

В субботу, 3 декабря, станет теплее. Ночью – 11, днем – 9. Вечером будет снег.

В воскресенье, 4 декабря, ночью – 13, днем – 12. В течение дня ожидается снег.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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