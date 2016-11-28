В Башкирии компания отдаст полмиллиона рублей за взяточничество директора

Чтобы «замять» дело, директор компании предложил приставу взятку в размере пяти тысяч рублей. Однако пристав сообщил об этом в полицию и прокуратуру. По данному факту было возбуждено дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».