mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии компания отдаст полмиллиона рублей за взяточничество директора

28 ноября 2016, 10:51
Руководитель предложил 5000 рублей от лица компании, организация в итоге отдаст 500000.

ООО строительное управление №9 «ПСК-6» вовремя не уведомило службу судебных приставов об увольнении сотрудника, из зарплаты которого удерживались алименты. В итоге права несовершеннолетнего были ущемлены. За нарушение, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, фирме грозил крупный штраф по статье «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».

Чтобы «замять» дело, директор компании предложил приставу взятку в размере пяти тысяч рублей. Однако пристав сообщил об этом в полицию и прокуратуру. По данному факту было возбуждено дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

По результатам рассмотрения дела, суд назначил штраф компании в 500 тысяч рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44