Рустэм Хамитов: Я после матчей пишу смс Захаркину

Как считает глава Башкирии, «наш хоккейный клуб способен претендовать на самые высокие места. Команда у нас своеобразная, интересная. Она демонстрирует зрелищный хоккей. Иногда такой, что мало не покажется. Тем не менее за это мы её и любим». Также Рустэм Хамитов рассказал, что в вопросах финансирования хоккейного клуба мы недостаточно конкурентоспособны с рядом клубов Западной конференции.