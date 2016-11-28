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Послание Рустэма Хамитова будет обнародовано в начале декабря

28 ноября 2016, 11:29
Такое решение принял глава региона.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов принял решение перенести дату обнародования своего послания Госсобранию-Курултаю.

- Это связано с тем, что 1 декабря с ежегодным посланием Федеральному собранию обратится Президент России Владимир Путин, - пояснили в пресс-службе главы региона. – Соответственно послание главы республики будет обнародовано ориентировочно в первой половине декабря.

Изначально обнародование послания Хамитова Госсобранию было запланировано на ноябрьское заседание регонального парламента.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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