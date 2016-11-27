В Уфе власти в День матери подчеркнули, что делают для женщин все

- Мы всем обязаны самым дорогим нашему сердцу людям, - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте мэрии. - Мама – первый и главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг, вкладывает в своих детей жизненные ориентиры, во многом предопределяя облик семьи и всего общества. Её надежными руками поддерживается семейный очаг. Желаем вам доброго здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия и процветания, душевного спокойствия. Пусть в ваших семьях царят мир и любовь, добро и согласие!