mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе власти в День матери подчеркнули, что делают для женщин все

27 ноября 2016, 10:40
С официальным поздравлением обратились Ирек Ялалов и Валерий Трофимов.

Председатель горсовета Валерий Трофимов и глава администрации Уфы Ирек Ялалов официально поздравили женщин Уфы с Днем матери.

- Мы всем обязаны самым дорогим нашему сердцу людям, - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте мэрии. - Мама – первый и главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг, вкладывает в своих детей жизненные ориентиры, во многом предопределяя облик семьи и всего общества. Её надежными руками поддерживается семейный очаг. Желаем вам доброго здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия и процветания, душевного спокойствия. Пусть в ваших семьях царят мир и любовь, добро и согласие!

В поздравлении также подчеркивается, что забота о семье и женщине-матери является приоритетным направлением работы городских властей.

- В нашем городе делается все для охраны женского здоровья, решения вопросов обеспечения местами в детских садах, повышения качества и доступности образования, - отмечается в поздравлении. - Все эти меры направлены на то, чтобы облегчить ваш труд по воспитанию детей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44