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В северной части Уфы около 40 домов остались без света

27 ноября 2016, 08:29
По предварительной информации произошли неполадки в работе районной подстанции.

Порядка 40 домов остались без электричества вчера вечером в Уфе, сообщает городская служба спасения. Отключение произошло в Орджоникидзевском и Калининском районах Уфы.

Звонок от жителей поступил вчера около семи вечера. Диспетчер передал информацию в УГЭС. На место была направлена бригада, которая приступила к проведению аварийно-восстановительных работ.

По информации, имеющейся на данный момент, предварительная причина — отключение районной подстанции. Более чем в половине домов свет уже подключили.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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