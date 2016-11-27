В аэропорту Уфы совершил экстренную посадку Boeing 737

Следует уточнить, что неблагоприятные метеорологические условия сложились накануне днём и в ряде других российских городов, где также отмечают нарушения в авиасообщении, - говорится в сообщении. - Однако, непогода не привела к массовому транспортному коллапсу, и в настоящий момент работа большинства воздушных гаваней ведётся в штатном режиме.