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В аэропорту Уфы совершил экстренную посадку Boeing 737

27 ноября 2016, 18:38
Пассажирский самолет не смог приземлиться в Оренбурге из-за неблагоприятной погоды.

Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании «Россия» не смог приземлиться в аэропорту Оренбурга, выполняя регулярный рейс из Москвы. Несмотря на несколько попыток захода на посадку, пилот воздушного судна принял решение выполнить приземление в аэропорту Уфы, сообщает портал Avia.pro.

Как следует из сообщения, причиной смены места посадки стали неблагоприятные метеорологические условия в Оренбурге

Следует уточнить, что неблагоприятные метеорологические условия сложились накануне днём и в ряде других российских городов, где также отмечают нарушения в авиасообщении, - говорится в сообщении. - Однако, непогода не привела к массовому транспортному коллапсу, и в настоящий момент работа большинства воздушных гаваней ведётся в штатном режиме.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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