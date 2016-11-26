В Уфе открылся Республиканский перинатальный центр

- Хорошо, что центр оборудован, в том числе и нашим российским аппаратным комплексом. Здесь много российского оборудования. Здесь вся мебель российская. Это замечательно, потому что в последние годы мы отвыкли от этого, наоборот, привыкли к тому, что импортное – это хорошо, а наше – плохое. Нет, здесь мы сделали упор на то, чтобы было хорошее, замечательное, российское оборудование, - сказал Рустэм Хамитов. - В этих стенах ежегодно (не боюсь сглазить) будут появляться на свет 4-4,5 тысячи новых граждан нашей страны, республики. А через дорогу у нас замечательный роддом № 4, в котором ежегодно появляются на свет 7,5-8 тысяч ребятишек. Всего в этом квартале будут рождаться 12-13 тысяч детей.