В Уфе открылся Республиканский перинатальный центр

Накануне в Уфе состоялось открытие нового акушерско-неонатологического корпуса Республиканского перинатального центра. Жителей Башкирии с этим событием поздравили глава региона Рустэм Хамитов, министр здравоохранения России Вероника Скворцова и генеральный директор компании-заказчика – Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Новое здание Республиканского перинатального центра площадью 24,3 тысячи кв. м рассчитано на 130 пациентов. Его строительство началось в конце 2014 года. Проектная стоимость объекта составляет 2 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей – из федерального бюджета и 500 млн рублей – из республиканского. Для работы в перинатальном центре подготовлено 106 медицинских работников.
- За последние полтора года Башкирияя совершила гигантский положительный шаг вперёд, прорыв в области материнской, младенческой смертности, охраны материнства и детства, - отметила Вероника Скворцова. - С 2014 года вы более чем на 20 процентов снизили показатель младенческой смертности. Сейчас он составляет 5,8-5,9. Это ниже среднероссийского уровня и существенно ниже того показателя, который был ещё совсем недавно. Материнская смертность – семь на 100 тысяч родившихся живыми. Это хороший показатель.
По мнению главы региона центр удалось построить за короткий срок , практически всего за 18 месяцев.
- Хорошо, что центр оборудован, в том числе и нашим российским аппаратным комплексом. Здесь много российского оборудования. Здесь вся мебель российская. Это замечательно, потому что в последние годы мы отвыкли от этого, наоборот, привыкли к тому, что импортное – это хорошо, а наше – плохое. Нет, здесь мы сделали упор на то, чтобы было хорошее, замечательное, российское оборудование, - сказал Рустэм Хамитов. - В этих стенах ежегодно (не боюсь сглазить) будут появляться на свет 4-4,5 тысячи новых граждан нашей страны, республики. А через дорогу у нас замечательный роддом № 4, в котором ежегодно появляются на свет 7,5-8 тысяч ребятишек. Всего в этом квартале будут рождаться 12-13 тысяч детей.