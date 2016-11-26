Ушел из жизни известный башкирский певец Фарит Бикбулатов

Фарит Хайбуллович Бикбулатов родился 8 августа 1936 года, в д. Максютово Зилаирского района Башкирской АССР. Отслужив в рядах Советской армии, окончил профессиональное техническое училище №1 города Уфы. Во время учебы принимал активное участие в общественной жизни и художественной самодеятельности. После окончания училища Фарит Бикбулатов начал работать на Уфимском моторостроительном заводе. Посещал занятия в хоровом и драматическом коллективах, участвовал в агитбригаде при заводском Доме культуры им. Калинина. Коллектив завода рекомендовал его на обучение в Уфимское училище искусств. В 1969 году он окончил вокальное отделение УУИ, а в 1981 году – филологический факультет БГУ. В течение 21 года Фарит Хайбуллович трудился на Башкирском государственном телевидении: сначала директором, затем в должности редактора, старшего редактора музыкальной редакции. Проявил себя как квалифицированный журналист, профессиональный вокалист, талантливый постановщик и умелый организатор актуальных телепередач, фестивалей, конкурсов. Уделял особое внимание благотворительности. Привлекая творческие коллективы и таланты, он устраивал праздники-концерты в больницах, детских домах и школах города.