Священник Виктор Иванов: прогресс без традиционной семьи невозможен

- Сейчас очень модно стало говорить: мы живем гражданским браком, а на самом деле это сожительство, - говорит он. - Потому что гражданский брак - это брак, зарегистрированный в ЗАГСе. И сейчас, кстати, даже для венчания мы просим предоставить свидетельство о регистрации в загсе. Потому что может быть так, что я обвенчаю, а потом женщина придет и скажет, а с кем Вы моего мужа обвенчали. Именно это сейчас надо менять в нашем обществе. И это не шаг назад, это шаг вперед.