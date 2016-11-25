В Уфе инвалидам вручили автомобили

- Обеспечение легковыми автомобилями – это один из видов социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями, пострадавших на производстве. Оно осуществляется за счет средств Фонда на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.