Прогрессоры 24: Готовой формулы нет

По профессии Алия Миннигалимова - экономист и руководитель объединения "Доброе сердце". Она учится в аспирантуре и преподает, ее день начинается со встречи со студентами.

В начале каждой пары несколько студентов выступают с коротким докладом о новостях в сфере экономики.

— Это позволяет им помимо изучения теоретического материала, быть в курсе актуальных событий, будь то изменения в законодательстве или экономике страны, - говорит преподаватель.

Сегодня студенты знакомятся с методами расчета оптимального объема запаса при различных условиях.